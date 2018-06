Polícia investiga furto ao prédio do Fórum de Itu A Polícia Civil de Itu, interior de São Paulo, investiga furto ao prédio do Fórum da cidade, no bairro Brasil. A invasão ocorreu no fim de semana, mas só foi percebida na segunda-feira, 13. Foram levados dez monitores, 12 CPUs, dez monitores, cinco computadores completos (com teclado, mouse, hardware e monitor) e 11 impressoras. Segundo informou a diretora do Fórum, a juíza Andrea Ribeiro Borges, pelo menos 20 funcionários da assistência social e anexo fiscal trabalham precariamente. A juíza informou que não será possível reaver os dados armazenados nos computadores. "Por isso, pedimos suspensão dos prazos das execuções fiscais do município, Estado e União", afirmou. Na segunda-feira, a polícia fez perícia no local. Os funcionários que chegaram para trabalhar às 9 horas encontraram a porta arrombada. Ainda não há suspeitos. O fórum não possui sistema de vigilância por câmeras. A juíza informou que novos equipamentos já foram solicitados ao Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo.