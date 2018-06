Polícia investiga incêndio em prédio da antiga Febem A polícia vai investigar as causas de um incêndio ocorrido na noite de sexta-feira, 23, no prédio da Fundação Casa, antiga Fundação Estadual do Bem-estar do Menor (Febem), na Rua Florêncio de Abreu, região central da cidade. No local estavam guardados processos contra funcionários que seriam reabertos pela instituição. A presidente da Fundação Casa, Berenice Giannella, informou que uma sindicância interna deverá também apurar se o incêndio foi criminoso ou não. Serão identificados os funcionários que estavam no prédio na hora em que o fogo começou, depois do expediente. Os livros de portaria foram recolhidos. Segundo reportagem do jornal SPTV, da TV Globo,Berenice afirmou que apenas ela e o Corregedor da instituição sabiam sobre a intenção de reabrir investigações de processos já arquivados. "Talvez a própria movimentação tenha chamado a atenção de alguém", disse ela. O fogo começou por volta das 21h30 e foi controlado em cerca de 20 minutos por cinco equipes dos bombeiros. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas participação criminosa não está descartada.