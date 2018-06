Polícia investiga ''julgamento'' do PCC A Polícia Civil de Limeira, no interior de São Paulo, investiga a participação de seis supostos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), presos no domingo, no "julgamento" de um ex-integrante da facção. Segundo a polícia, os seis homens, com idades entre 19 e 43 anos, eram lideranças do PCC em Americana e Santa Bárbara d?Oeste. Eles foram presos em uma chácara, na zona rural de Limeira, enquanto julgavam e sentenciavam Luiz Gustavo de Macedo Martins, de 22, ex-integrante do grupo, que conseguiu sobreviver.