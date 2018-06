Polícia investiga morte de brasileiro em hotel londrino A polícia de Londres está investigando o assassinato de um brasileiro de 29 anos encontrado dentro de um hotel no sudoeste da capital britânica. O capixaba Acioli Pariz Júnior, que vivia na Europa desde 2005, foi encontrado na quarta-feira, 14, espancado e esfaqueado dentro do hotel Westminster, no sudoeste de Londres, segundo o laudo policial. No dia seguinte, a polícia contatou a família - que mora em Jaguaré, no Espírito Santo - e solicitou a vinda de um parente para ajudar nas investigações. A página de Júnior no site de relacionamentos Orkut tem quase cem mensagens de apoio à família. Em um vídeo postado em fevereiro, o brasileiro exibia imagens de um parque de diversões onde trabalhou durante o verão europeu, no meio de 2006. O brasileiro morava no bairro de Camden, no norte de Londres. A polícia disse que não descarta nenhuma hipótese tendo em vista o "estágio inicial" da investigação.