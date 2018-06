Polícia investiga morte de casal na zona oeste de São Paulo A polícia de São Paulo está investigando o assassinato de um casal ocorrido na manhã de terça-feira, na zona oeste da capital paulista. O crime aconteceu, por volta das 9 horas, em Pirituba, próximo ao túnel da linha férrea existente na região. A advogada criminalista Sandra Medeiros Rodrigues e o marido dela, Adriano Peixoto, estavam num Vectra preto, quando foram atingidos por cerca de 15 tiros. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Testemunhas disseram que os disparos teriam sido feitos por um motoqueiro. Como nada foi roubado das vítimas e nem do automóvel, a polícia trabalha com a hipótese de execução. Familiares contaram que Sandra estaria sendo ameaçada por um cliente. A ocorrência foi registrada no 87º Distrito Policial de Pereira Barreto, também na zona oeste da capital.