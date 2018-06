Polícia investiga morte de jovem encontrada em canavial no MS

SÃO PAULO - Policiais civis da Delegacia de Homicídios (DEH) de Mato Grosso do Sul investigam a morte da jovem Marielly Barbosa Rodrigues, de 20 anos, supostamente durante um aborto malsucedido em Sidrolândia. Ela desapareceu no dia 21 de maio e seu corpo foi encontrado em um canavial no dia 11 de junho.

O marido da irmã de Marielly, Hugleice da Silva, de 27 anos, e o enfermeiro Jodimar Ximenes, de 40 anos, estão presos. Eles são suspeitos de envolvimento na morte da jovem.

A perícia feita no corpo da jovem não apontou se ela estava grávida. A polícia soube da gravidez da vítima por meio de um exame entregue pela família. Laudos periciais apontaram que não foram detectadas fraturas e nem marcas de tiros no corpo da jovem. O corpo de Marielly estava alinhado, com os braços perto do corpo, o que indica que ela foi colocada e não jogada no canavial.

O cunhado confessou em depoimento que levou a jovem para fazer o aborto e a aguardou do lado de fora. Ele também disse que transportou o corpo dela para o canavial depois de ser avisado pelo enfermeiro que Marielly havia morrido no procedimento. O canavial fica perto da empresa onde Silva trabalha como administrador.

O enfermeiro está preso na Delegacia de Polícia de Sidrolândia e o cunhado da jovem está na delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Campo Grande. A caminhonete de Hugleice passará por perícia. O veículo teria sido utilizado para transportar Marielly.