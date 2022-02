Polícia investiga morte de menino de nove anos em Pernambuco

RECIFE - Após o assassinato de Jonatas Oliveira – uma criança de nove anos – no município de Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, entidades ligadas a movimentos agrários e direitos humanos cobram informações e uma investigação rigorosa. O garoto, que foi atingido por tiros enquanto se escondia dentro de sua casa, na noite da última quinta-feira, 10, era filho Geovane da Silva Santos, presidente da associação de moradores do Engenho Roncadorzinho. O homem também foi atingido pelos disparos, no ombro, mas não corre risco de morte.

Na última sexta-feira, a Polícia Civil de Pernambuco abriu um inquérito para apurar o homicídio da criança e a tentativa de assassinato de seu pai. O caso está sendo investigado pela Delegacia Seccional de Palmares, município vizinho ao local do crime, sob a responsabilidade do delegado titular de homicídios de Palmares, Marcelo Queiroz. De acordo com o depoimento de familiares, no momento do crime, mais três crianças e a mãe do menino assassinado estavam no local, mas não sofreram ferimentos.

Representante da Comissão Pastoral da Terra em Pernambuco, Plácido Júnior destaca que na propriedade onde o menino foi executado os conflitos são motivados por causa da disputa pelas terras. Ao todo, 70 famílias moram há mais de 40 anos no engenho Roncadorzinho, que tem 790 hectares.

Nos próximos dias, a CPT irá protocolar um documento junto ao governo do Estado oficializando o histórico de violência na região. No final de semana, a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife encaminhou uma carta ao governo do Estado em que cobra rigor nas investigações do assassinato da criança. O documento também trata de uma possível ligação do crime com o conflito agrário e faz um apelo para que o governador disponibilize todos os meios para solução e punição dos responsáveis pelo crime.