Polícia investiga morte de PM baleado em hospital na zona norte do Rio

São Paulo, 28 - Equipes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro investigam a morte do policial militar Luiz Cláudio de Souza, baleado na noite de terça-feira, 27, em um hospital particular, localizado em Engenho de Dentro, zona norte carioca.

O crime aconteceu no Hospital Memorial, onde o policial acompanhava uma paciente na recepção, quando uma pessoa entrou e atirou contra ele. O autor dos disparos não foi identificado.

De acordo com informações da Divisão de Homicídios, os agentes trabalham, inicialmente, com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte). Segundo a PM, a perícia foi feita no local logo após o crime, ontem, os policiais já ouviram algumas testemunhas que possam ajudar a identificar a autoria do crime.