Polícia investiga mulher de Elias Maluco por lavagem de dinheiro no Rio

SÃO PAULO - A Polícia do Rio de Janeiro investiga a participação da mulher do traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, em um grupo que faria lavagem de dinheiro e teria participação no tráfico de drogas. A investigação, que já dura três meses, também apura a participação do próprio traficante na quadrilha.

Segundo a polícia, a mulher de Elias Maluco é dona de imóveis avaliados em R$ 2 milhões. A polícia tenta descobrir como a mulher do traficante teria conseguido o dinheiro para a aquisição dos imóveis. Elias Maluco, acusado de comandar a tortura e a morte do jornalista Tim Lopes, está preso no Presídio de Catanduvas, no Paraná.