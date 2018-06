Polícia investiga se operário foi triturado por máquina de cana O operário Daniel Amaro da Silva, de 24 anos, que trabalhava no triturador de bagaços de cana da Usina Dois Córregos, do Grupo Cosan, está desaparecido desde quarta-feira. Quando deram por sua falta, seus colegas pararam a máquina e passaram a procurá-lo. A maior probabilidade é que ele tenha caído ou pulado dentro do triturador. Pedaços minúsculos de tecido jeans e de plástico preto e amarelo que podem ser da roupa e do capacete, além de materiais com a aparência de pele e osso humanos, foram recolhidos e enviados ao Instituto Médico Legal, para identificação. O delegado José Carlos Freitas de Cara abriu inquérito para apurar o caso. O Grupo Cosan trata o assunto como desaparecimento e aguarda apuração policial. Silva integra um grupo de trabalhadores safristas vindo de Cupira (PE). Era a primeira vez que trabalhava em São Paulo e estava registrado na usina desde abril.