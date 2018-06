Polícia irá monitorar acessos para pista expressa da Marginal Tietê

SÃO PAULO - Todos os acessos da pista central para a pista expressa da Marginal do Tietê contarão com Policiais Militares e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a partir da próxima segunda-feira, 16, quando começa a proibição da circulação de motocicletas na pista expressa da via.

O monitoramento será feito pelo Comando de Policiamento de Trânsito em conjunto com a CET e deve permanecer até o dia 27 de agosto, em razão da implantação da sinalização vertical regulamentando a proibição da circulação de motocicletas na faixa expressa da Marginal, entre a Ponte Atílio Fontana e Ponte Tatuapé.

Essa operação, segundo a PM, tem por objetivo fazer com que essa regulamentação seja efetivamente cumprida, pois visa à diminuição dos acidentes e das mortes de motociclistas nesta via.