Polícia liberta jovem de 17 anos seqüestrado Um jovem de 17 anos foi libertado de um cativeiro na madrugada de ontem pela Polícia Militar do Guarujá, na Baixada Santista. O bandido que vigiava a vítima fugiu. Ninguém foi preso. O adolescente é filho de um comerciante e havia sido seqüestrado há dez dias no bairro do Santo Antônio, no Guarujá. A PM chegou ao cativeiro, no bairro do Perequê, após denúncia anônima. A vítima estava num quarto sem luz e não tinha ferimentos.