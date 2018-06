Polícia liga ataque a van a traficantes Três homens incendiaram uma lotação em Porto Alegre, na noite de anteontem, em ação que a polícia acredita ter sido uma represália de uma quadrilha pela morte de um traficante no dia anterior. O ataque ocorreu no bairro de Humaitá, na zona norte da cidade, no início da viagem para o centro. Um homem que estava a bordo mandou a única passageira descer e se afastar da área. Depois, obrigou o motorista a levar o veículo a um local onde estavam dois parceiros. Lá, liberaram o condutor e incendiaram o veículo.