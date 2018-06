Polícia localiza helicóptero que caiu em represa em Taubaté Vinte policiais do Corpo de Bombeiros do Vale do Paraíba, entre eles 11 mergulhadores, conseguiram localizar nesta sexta-feira o helicóptero modelo Pantera, prefixo EB-2026, do 2º Batalhão de Aviação do Exército de Taubaté, que caiu na represa do Jaguari, em Jacareí. O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira. A aeronave dava apoio ao treinamento da Brigada de Infantaria Pára-quedista, e oito militares do Comando de Aviação do Exército de Taubaté estavam a bordo. Quando eles perceberam que o helicóptero iria cair, fizeram os procedimentos corretos - esperaram a aeronave afundar para depois deixar o aparelho - e conseguiram se salvar. O único que teve princípio de afogamento foi o piloto, mas ainda no local foi reanimado pelos colegas. O tenente foi levado para o Hospital Regional, em Taubaté, onde estava em observação até a noite de hoje. De acordo com a assessoria de imprensa do Comando de Aviação do Exército, os nomes das vitimas não foram divulgados para preservar os militares e suas famílias. A assessoria informou também que todos recebem apoio psicológico. O Corpo de Bombeiros disse que a aeronave está a 50 metros de profundidade e será retirada dentro de uma semana.