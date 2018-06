Polícia localiza laboratório de produção de DVDs piratas

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

O Departamento de Investigações Sobre o Crime Organizado (Deic) desativou um laboratório de produção de DVDs falsificados no início da tarde de quarta-feira, 5, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, os donos dos equipamentos seriam os principais fornecedores de mídias piratas da região.

O local tinha capacidade para produzir 600 cópias por hora. A equipe da Delegacia Antipirataria do Deic investigava quem seriam os fornecedores de DVDs piratas aos ambulantes de Osasco e de cidades vizinhas, quando chegou a uma casa na Rua Ettore Biscuola, no bairro de Presidente Altino. No local estavam instaladas dez torres de gravações. Cada equipamento podia gravar simultaneamente 12 mídias. Também foram apreendidos dez impressores de encartes e 70 mil DVDs prontos para distribuição. Duas pessoas prestaram esclarecimentos à polícia.