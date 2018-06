Polícia mata traficante apontado como sucessor de Uê O traficante Fábio Barbosa, o Sassá, foi morto hoje durante confronto com policiais do 22º Batalhão de Polícia Miliar, em Bonsucesso, zona norte. A batida policial ocorreu no Morro do Adeus, onde foram apreendidos uma bazuca, um petardo (munição da bazuca), uma pistola 9 milímetros e três quilos de pasta de cocaína. Sassá, identificado pela PM como sucessor do traficante Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê - que cumpre pena no presídio de segurança máxima Bangu 1 - foi socorrido pelos próprios policiais, que o levaram para o Hospital Geral de Bonsucesso (HGB). Segundo o subtenente Moledo, do 22º BPM, viaturas da policia farão ronda nas imediações do Morro do Adeus por todo dia para evitar qualquer tipo de manifestação dos moradores da favela a mando dos traficantes da área.