Polícia mata traficante e prende outros 3 no Rio Três traficantes foram presos e um morreu hoje em duas operações policiais na região metropolitana do Rio. Um dos presos, Cleiton Bernardo Santana, de 22 anos, é apontado pela polícia como chefe do tráfico na favela Vila Ipiranga, no bairro de Fonseca, em Niterói. Os outros dois presos seriam gerentes do tráfico - Marlon Souza Bastos, de 23 anos, na Vila Ipiranga, e Ricardo Campos Camilo, de 28 anos, conhecido como Dinho, no Buraco Quente do bairro Colubandê, em São Gonçalo. O outro foi identificado apenas como Diririu e, segundo a polícia, morreu em um tiroteio em uma incursão de rotina de uma patrulha do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) à Vila Ipiranga. Após atingi-lo, os policiais entraram em uma casa onde prenderam Santana e Bastos, e encontraram uma escopeta, uma pistola e uma réplica em plástico de um revólver. O caso foi registrado na 78.ª Delegacia de Polícia, em Fonseca. Dinho foi preso também na manhã de hoje, mas em Alcântara, por policiais do 7.º BPM. No local, a polícia encontrou 140 trouxinhas de maconha e uma balança de precisão. O boletim de ocorrência foi feito na 74.º Delegacia Policial, em Alcântara.