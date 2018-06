Polícia mata três traficantes em São Gonçalo (RJ) Três traficantes foram mortos a tiros nesta segunda-feira após confronto com policiais do Batalhão de São Gonçalo, no bairro Mutuapira, em São Gonçalo. Segundo os policiais, os bandidos controlavam a venda de drogas na região. Um deles, identificado apenas como Herbert, seria o chefe do bando. O tiroteio aconteceu durante operação para prender traficantes no local. Quinze policiais participaram da ação. Eles apreenderam uma pistola 7.65, 150 trouxinhas de maconha, uma granada, três revólveres, além de parte de um uniforme militar. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, a polícia permanecerá ocupando pontos estratégicos do bairro por tempo indeterminado. Mais morte Na Favela do Quitungo, na Vila da Penha, zona norte, um traficante morreu e um policial ficou ferido durante operação do 16º BPM (Olaria). O traficante conhecido apenas como Duduzinho do Quitungo, que segundo os policiais seria o chefe do tráfico na favela, foi baleado e chegou a ser levado para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidos uma pistola e uma granada. O soldado Flávio da Conceição levou um tiro de raspão na cabeça e passa bem.