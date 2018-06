Polícia Militar registra problemas com grevistas no interior do estado do Rio Após o anúncio de greve por bombeiros e policiais, a Polícia Militar do Rio registrou, na madrugada desta sexta-feira, 10, problemas isolados no interior do Estado, segundo informações do assessor de relações públicas da corporação, coronel Frederico Caldas. Ele disse que o principal problema ocorreu em Volta Redonda.