Polícia Militar vai fazer blitze nas Marginais A partir da próxima terça-feira, a Polícia Militar vai começar a fazer blitze da lei seca durante as madrugadas também nas Marginais do Tietê e do Pinheiros e nas Avenidas dos Bandeirantes e Salim Farah Maluf para tentar flagrar caminhoneiros que estejam dirigindo alcoolizados. Os veículos serão desviados das pistas expressas, onde a velocidade é maior, para as pistas locais dessas vias para poderem ser parados sem atrapalhar o fluxo. A operação terá apoio da CET.