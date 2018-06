Polícia Militar vai reforçar efetivo no Rio para o carnaval A Polícia Militar do Rio irá aumentar em 14% o efetivo de PMs na área do sambódromo durante os dias de desfile das escolas de samba. Serão 150 policiais por dia somente dentro do sambódromo. No centro, irão se concentrar 5.916 policiais. Na capital, o reforço será de 18%, segundo esquema nesta quinta-feira, 15, pelo comando da corporação. Também terão a segurança reforçada as vias expressas da cidade (Linhas Vermelha e Amarela e a Avenida Brasil), pontos turísticos, orla marítima e complexos penitenciários. Pelo menos cinco favelas serão ocupadas pela PM, além dos morros que ficam nas cercanias do sambódromo.