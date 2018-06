Polícia não tem pistas do roubo de R$ 9,8 mi A polícia ainda não tem pistas dos assaltantes que anteontem levaram R$ 9,8 milhões da transportadora de valores Prosegur, no Cambuci, região central da capital. Foi o maior assalto do ano no Estado. Dez homens armados pularam o muro da empresa, serraram cadeados de uma porta e foram até a tesouraria, usando explosivos para derrubar uma parede.