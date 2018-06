Polícia ocupa favela no RJ depois de confronto entre facções Policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar ocupam desde a noite de sábado a favela Juaniza, no Morro do Barbante, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. A ação se deu devido a um confronto entre facções criminosas rivais: o Terceiro Comando e o Comando Vermelho. De acordo com a polícia, por volta das 19h30 de sábado, um grupo liderado por um bandido conhecido como Marcelo PQD, do Terceiro Comando, invadiu a favela tentando tirar de lá o Comando Vermelho. No conflito, morreram dois moradores da favela, o policial Carlos Henrique Ferreira e um bandido conhecido como PCC. Outro policial, Flávio Augusto da Silveira, foi baleado e está internado no Hospital Central da Polícia Militar. Marcelo PQD está foragido.