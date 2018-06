Polícia ouviu 7 pessoas sobre morte por injeção de vaselina

Foram ouvidas nesta segunda-feira, 6, pela polícia, sete pessoas no caso que apura a morte da estudante Stephane dos Santos Teixeira, de 12 anos, após receber uma injeção de vaselina líquida no lugar de soro fisiológico, no Hospital Municipal São Luiz Gonzaga, no início do mês de dezembro.

Segundo a secretaria de Segurança Pública (SSP) prestaram depoimento a mãe de uma criança que estava no mesmo quarto da vítima, a mãe de Stephane, dois médicos, dois enfermeiros e um auxiliar de enfermagem.