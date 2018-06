Polícia Pacificadora ocupará em definitivo 2 favelas rivais

Envolvidos em uma longa disputa por pontos de venda de drogas, os morros do Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme, na zona sul do Rio, serão ocupados em definitivo pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Ontem, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 19º Batalhão de Polícia Militar entraram no quinto dia de ocupação ostensiva à procura de armas e drogas. Ainda não há data para a inauguração da UPP, mas o prédio que abrigará a unidade no alto do morro já está pronto. "A situação está sob controle e a comunidade está tranquila", disse o comandante do 19º Batalhão de PM, Edson Almeida. Com o anúncio da ocupação, os traficantes deixaram a favela. Durante uma varredura realizada pelo Bope, no domingo, foram encontradas 31 trouxinhas de maconha em um depósito clandestino. As duas favelas estão localizadas em morros vizinhos e podem ser acessadas pela Ladeira Ary Barroso. A bela vista do mar e dos bairros do Leme e de Copacabana fez o Morro da Babilônia servir de cenário para vários filmes, desde Orfeu Negro, de Marcel Camus, em 1959, até o premiado Tropa de Elite (2007). A Favela Chapéu Mangueira é menor e mais próxima dos prédios do Leme. Há um ano, um tiroteio iniciou a disputa pelos pontos drogas entre duas facções criminosas. Alguns tiros atingiram apartamentos no Leme e dois traficantes foram presos. Os confrontos "dividiram" as favelas em duas quadrilhas. Os moradores das favelas apoiam a ocupação, mas aguardam as melhorias sociais. "Precisamos de água, saneamento e iluminação", afirma a dona de casa Glória Regina Souza, de 59 anos, que mora próximo do alto do Morro da Babilônia, na localidade de Vila Sossego. Na casa abaixo dela mora a economista e tradutora alemã Isabell Erdmann, de 34 anos, que reside há quatro na favela, onde paga R$ 400 pelo aluguel. "Vim para cá por problemas financeiros e encontrei a felicidade novamente por causa da solidariedade das pessoas, mas a falta de luz é constante e já ficamos três dias sem água", afirma Isabell. Ela conta que tem pronto um projeto para dar aulas de inglês na comunidade, mas não conseguiu apoio financeiro. O local onde as duas moram fica próximo da Área de Proteção Ambiental (APA) onde o Estado estuda erguer um muro para evitar a construção de barracos em áreas protegidas. Moradores no morro e no asfalto condenam a ideia. "Muro é segregação. Uma cerca é o suficiente para que as pessoas respeitem a APA. O Estado e a prefeitura devem trazer projetos sociais e cursos profissionalizantes, caso contrário, a ocupação pode aumentar os crimes no asfalto", afirmou o presidente da Associação dos Moradores do Leme, Francisco Chagas Nunes.