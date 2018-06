Polícia prende 10 em operação contra tráfico de drogas no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - As polícias Civil e Militar deflagraram nesta quarta-feira, 20, uma operação em Montenegro, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de reprimir o tráfico de entorpecentes na cidade. Até as 9h da manhã, 10 pessoas foram presas.

No total, os agentes pretendem cumprir 20 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão preventiva. A ação conta com 45 policiais civis e 40 da Brigada Militar. Cães labradores da Polícia Civil, especializados em faro de entorpecentes, também participam da operação.

A operação, denominada Alley, que significa beco em inglês, é resultado de três meses de investigação. Nesse período, as polícias identificaram duas quadrilhas que agiam em São Sebastião do Caí e em Montenegro.