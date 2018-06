Polícia prende 11 envolvidos em furtos a caixas eletrônicos no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Policiais do Rio Grande do Sul prenderam nesta segunda-feira, 12, onze pessoas envolvidas em furtos a caixas eletrônicos. Desse total, três foram presos também por tentativa de homicídio em Nova Prata, sete foram detidos em Caxias do Sul e um em Farroupilha.

Ao todo, foram expedidos 22 mandados de prisão temporária e 24 de busca e apreensão. Segundo o delegado regional, Paulo Rosa da Silva, a operação tem por objetivo desarticular a quadrilha suspeita de assaltos em pedágios, que roubou dinamite para explodir os caixas eletrônicos na região. Outras quatro pessoas envolvidas no crime já haviam sido presas em junho deste ano.