Polícia prende 11 pessoas e impede roubo no interior de SP Depois de uma denuncia anônima, policias militares prenderam nesta quinta-feira, 22, nove homens e duas mulheres que se preparavam para praticar um roubo. A quadrilha estava reunida numa casa na Vila Industrial Bauru, no município de Bauru, a 345 km da Capital. Com o bando, os policiais encontraram 58 papelotes de crack e 35 de maconha, seis telefones celulares e um veículo Golf, que teria sido usado no roubo a uma agência da Nossa Caixa, na terça-feira, 20. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Bauru.