Polícia prende 12 acusados de tráfico de drogas em MG

A Polícia Civil prendeu ontem doze pessoas em Boa Esperança, no interior de Minas Gerais, acusadas de tráfico de drogas. Nove homens foram levados à cadeia pública da cidade e três mulheres para a prisão do município de Guapé. Além de drogas, os agentes também apreenderam dinheiro, cheques, celulares, arma, uma moto, TV, aparelho de som, entre outros objetos. Contando com a participação de representantes do Ministério Público (MP), a operação, chamada de Integração 3, reuniu 20 policiais civis de Boa Esperança, Coqueiral e Varginha e 44 policiais militares.

Estão presos Alexandro Ferreira Lima, o "Alemão", Carlos Augusto Domingos Canavarro, o "Guto", Eduardo Nunes Delfino, o "Dú", Glauco Henrique Neves Lopes, Gleiton José Rodrigues, o "Gleiton do Só Paulo", Joanaina Guerra Rodrigues, Janete de Fatima Silva, Jeferson Adriano de Araújo, o "Marronzinho", Pamela Gabriele Felipe Alves, José Reis Pereira, o "Zé Reis", Reginaldo Barbosa dos Santos, o "Pai Regis", e Valdemir Silva de Almeida, o "Kendera".