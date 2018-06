Polícia prende 12 por suspeita de tráfico e homicídios em PE

Doze pessoas foram presas nesta sexta-feira, 19, durante a Operação Subúrbio, realizada pelas polícias Civil e Militar de Pernambuco, na região metropolitana do Recife. O objetivo da ação é desmontar uma quadrilha suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e homicídios. No total, 170 agentes cumprem 22 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão nas cidades de Recife, Olinda, São Lourenço da Mata e Camaragibe.

Os presos Hermeson André da Silva, de 36 anos, e Cícero Thiago Cavalcante, de 33, foram apontados como líderes da quadrilha. Os nomes dos outros detidos ainda não foram divulgados. Todos foram encaminhados ao Grupo de Operações Especiais (GOE).

A polícia apreendeu seis carros, uma pistola ponto 380, dois revólveres calibre 38 e duzentas pedras de crack, avaliadas em R$ 9 mil. Os policiais também encontraram pasta base de cocaína, mas a quantidade não foi informada. A operação foi batizada de Subúrbio porque as investigações começaram em bairros do subúrbio do Grande Recife, em novembro de 2008.