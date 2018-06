Polícia prende 13 acusados de tráfico no Rio A Polícia Civil prendeu hoje 13 pessoas acusadas de integrar quadrilhas de traficantes que agem no centro e na zona sul do Rio. Denominada Operação Centro I, cerca de 30 policiais da 5.ª Delegacia Policial(Gomes Freire) saíram às ruas por volta das 6 horas para cumprir 24 mandados de prisão. De acordo com a polícia, foram quatro meses de investigação em que se identificou, por meio de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça e de filmagens, diversos pontos de tráfico em endereços nobres da cidade. "Desativamos parte de uma quadrilha no centro, além de prender integrantes importantes do tráfico no Morro Santo Amaro (Catete, zona sul)", afirmou o delegado da 5.ª DP, Gilberto da Cruz Ribeiro. De acordo com o delegado, o ponto de partida da investigação foi a taxista Leda Claro Paes Leme, de 40 anos, que transportava armas e fornecia drogas em seu carro. A polícia descobriu que ela mantinha contatos com traficantes da zona sul e com bandidos presos no Complexo de Bangu, na zona oeste. Ela foi presa em um edifício na Rua do Riachuelo, no Centro. No bairro do Leblon, na zona sul, foi presa a empresária Silvana Davrell Rossi, de 47 anos, dona de uma confecção. No seu apartamento, foi descoberta uma central de disque-drogas, além de 400 gramas de maconha. Numa das imagens gravadas, Rossi aparece descendo do prédio para deixar cerca de um quilo de cocaína com uma cliente que aguardava em um carro importado. Em Laranjeiras, também na zona sul, a polícia encontrou a estudante de Direito e estagiária da 13ª Vara de Família Cristina Andréia Tavares Quinhões, de 29 anos, acusada de distribuir material entorpecente na região e namorada de um preso de Bangu I. No Morro Santo Amaro, os policiais prenderam Jorge Édson Pereira Firmino de Jesus, pai do traficante Marcos Antônio Pereira Firmino da Silva, o My Thor, que cumpre pena em Bangu I há quatro anos. Segundo Ribeiro, ele ajudava o filho a comandar o tráfico no local. Com o traficante foram apreendidos um revólver e material para embalagem de drogas. O tio de My Thor, Édson Pereira Firmino de Jesus, gerente da parte baixa do morro, também foi detido. Na Vila Joana, no Centro, foram presos Anderson Luiz Alves, Gláuber Felipe Lopes e Luís Carlos da Conceição Maciel, respectivamente gerente e traficantes de uma boca-de-fumo da Rua do Resende. Outras duas pessoas não identificadas foram encontradas em um cortiço da Rua Pedro Américo com armas e drogas. A polícia também conseguiu recapturar quatro presos que estavam foragidos. Um deles cumpre pena no Ceará, enquanto os outros três são do Presídio Milton Dias Moreira, no Complexo da Frei Caneca. São eles: Elan Carlos Marinho, o Sapão, Anderson Borges Siqueira, o Bambu, e Max Silva das Chagas.