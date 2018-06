Polícia prende 13 suspeitos de tráfico no interior de SP

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 04, 13 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Jardinópolis, na região de Ribeirão Preto. O delegado Alexandre Jorge Daur Filho acredita que os principais articuladores do tráfico na cidade foram presos na operação, que contou com policiais de municípios vizinhos.

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, com apreensões de cinco camisetas da Polícia Civil da Bahia, porções de cocaína, celulares, documentos, munições, um fuzil e cerca de R$ 1 mil em dinheiro. Após indiciamentos, os presos foram levados para a Cadeia de Santa Rosa de Viterbo. As investigações irão continuar.