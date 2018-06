Polícia prende 16 acusados de tráfico de drogas em SC

Dezesseis pessoas foram presas na quinta-feira em São José, na região metropolitana de Florianópolis, acusados de pertencer a uma quadrilha de tráfico de drogas, sediada na favela Alphaville. Segundo a Polícia Civil de São José, foram nove meses de investigações, que resultaram na prisão das 16 pessoas, incluindo o chefe do grupo. Foram presos também olheiros, gerentes de ponto de venda de drogas e o responsável pela segurança.

Toda o grupo, de acordo com a polícia, está sendo enquadrado nos crimes de formação de quadrilha, tráfico de drogas, associação ao tráfico, aliciamento de menores, lavagem de dinheiro, roubos e homicídio. De acordo com o Delegado Diego Azevedo, a quadrilha agia havia quatro anos em Alphaville e vendia maconha, crack e cocaína. Dois irmãos do líder do grupo o auxiliavam nas vendas, sendo um responsável pela cocaína e crack e o outro pelo comércio da maconha.