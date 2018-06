Polícia prende 2 em assalto a pousada de Maresias Um homem de 47 anos e um menor foram presos em flagrante quando tentavam assaltar uma pousada na Praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral norte paulista. Segundo a polícia, os ladrões chegaram à pousada por volta das 2 horas da manhã deste domingo e renderam o recepcionista. Em seguida, entraram nos quartos do estabelecimento e fizeram refém o proprietário e uma hóspede. O dono do hotel foi ferido com coronhadas na cabeça. A hóspede também foi feita refém. Enquanto os assaltantes obrigavam as vítimas a entregar todos os pertences, a mulher do dono do hotel, que se manteve escondida durante o assalto, chamou a polícia. Os ladrões foram presos em seguida, ainda nas dependências da pousada. Os dois já tinham passagem pela polícia e estão detidos na cadeia pública de São Sebastião. O menor está à disposição da Vara da Infância e da Juventude.