Polícia prende 29 suspeitos de fraudar o INSS em Pernambuco

Uma operação conjunta das polícias civil e militar de Pernambuco, que envolveu 241 homens, prendeu nesta segunda-feira, 20, 29 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha responsável por pistolagem, roubo e desmanche de carros e fraude contra o INSS. A operação cumpriu os 33 mandados expedidos pela 8.ª Vara Criminal do Recife. Apontado como líder da quadrilha, NivaldoAvelino Ferreira foi preso no município metropolitano de Jaboatão dos Guararapes, cidade que funcionaria como base do grupo, que também tinha atuação no interior. Tido como segundo homem da gangue, José dos Santos foi detido em Limoeiro, no agreste. De oito policiais militares suspeitos de fazer parte da organização, foram presos sete. Eles poderão ser expulsos da corporação. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Antonio Barros, as investigações tiveram início em janeiro, a partir de um seqüestro. Três suspeitos passaram a ser monitorados por policiais civis da área de inteligência. Segundo ele, o grupo era bem articulado e os PMs atuavam orientando a quadrilha e participando de extermínios.