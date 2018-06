Polícia prende 3º sequestrador de ônibus e identifica o 4º no Rio

SÃO PAULO - Foi localizado pela polícia, no início da madrugada desta quarta-feira, 10, no Hospital São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio, mais um dos quatro bandidos que fizeram cerca de 20 passageiros reféns, por volta das 20h30 de ontem no interior de um ônibus da Viação Jurema, na Avenida Presidente Vargas, que liga as zonas sul e norte, no centro carioca.

O quarto criminoso continua foragido, mas já foi reconhecido por fotos e identificado pela polícia. Ao dar entrada no pronto-socorro particular, Jean Júnior da Costa Oliveira, de 21 anos, baleado em uma das pernas, gerou suspeita nos funcionários, que acionaram a polícia. O criminoso mora na Favela Beira-Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O ônibus havia saído da Praça 15, no centro do Rio, e seguia para Duque de Caxias. O quarteto resolver fazer os passageiros reféns na Avenida Presidente Vargas. O motorista teria desconfiado da atitude dos bandidos, que entraram como passageiros comuns. Em frente a uma universidade, ele parou o coletivo e desceu rapidamente, alertando policiais militares que estavam na região.

Um dos PMs entrou no ônibus e foi rendido e desarmado pelos assaltantes. Após expulsarem o policial, os criminosos exigiram que o analista de sistemas Hélio Gomes, de 30 anos, passasse a dirigir o veículo. Dois dos bandidos, na sequência, desceram do ônibus levando um passageiro como refém. Renato da Costa Júnior, de 21 anos, e Bruno Silva de Lima, de 19, ficaram no interior do ônibus e negociaram a rendição com agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Feridos. Um dos sequestradores que escapou atirou várias vezes para obrigar motoristas a parar. Alcir Pereira de Carvalho, de 46 anos, que estava no banco do carona de uma picape Fiat Strada, foi ferido no pescoço. O motorista, Fábio Peixoto, levou o amigo para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

Também no Souza Aguiar, deram entrada os passageiros Josuel dos Santos Pessoa, baleado na perna, Fabiana Gomes da Silva, ferida nas costas, e Eliza Mônica Pereira, de 46 anos, que foi baleada no peito e continua internada em estado grave. Na ação, um dos policiais militares foi baleado e levado para o hospital da corporação.

O sequestro foi registrado na 6ª Delegacia, de Nova Cidade, no centro do Rio. Segundo a delegada Gisele Rosemberg foram apreendidas três pistolas, uma delas roubada do policial que entrou no ônibus, além de uma granada de fabricação artesanal. Os assaltantes foram autuados pelos crimes de formação de quadrilha, roubo triplamente qualificado e receptação.

Texto atualizado às 5h30