Polícia prende 4 envolvidos em seqüestro no Vale do Paraíba Quatro pessoas envolvidas no seqüestro da empresária Carla Facci Ciscato, de Taubaté, foram presas nesta quarta-feira, 16, por policiais da Delegacia anti-seqüestro do Vale do Paraíba. Os seqüestradores foram capturados no centro de São José dos Campos, cidade vizinha de Taubaté. Libertada na última sexta-feira, em São Paulo, a empresária ficou 34 dias em cativeiro e a família acabou pagando resgate, cujo valor não foi divulgado. Desde que a empresária foi seqüestrada a polícia começou as investigações e por meio do serviço de inteligência conseguiu detectar que o grupo se encontraria em São José dos Campos, para realizar mais um seqüestro na região. Jaqueline Alves dos Santos, 35 anos e Marcelo Olímpio dos Santos, 27 anos confessaram a participação no seqüestro de Carla. Marlon Fernandes da Silva, de 33 anos e Adriano Silva, 31,também são investigados. "Sabemos da participação de Marlon, mas o Adriano ainda está sendo investigado", afirmou o delegado responsável pelo caso, Leon Nascimento Ribeiro. Presos em nova ação A prisão foi feita quando os quatro chegavam de Caraguatatuba, no Litoral Norte, onde moram, para realizar mais um seqüestro. "Eles tinham todo plano anotado, menos o nome da vitima e endereço. Estavam com tudo planejado, desde o início dos contatos, até o pedido inicial de resgate, que seria de dois milhões de reais", informou Ribeiro. Com a quadrilha foi encontrada uma pistola 9 mm e uma quantia em dinheiro. A seqüestradora foi levada para a cadeia pública de Caçapava e os três bandidos para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de São José dos Campos.