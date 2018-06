Polícia prende 44 suspeitos de tráfico em festa em Salvador

A Polícia Civil da Bahia prendeu 44 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na noite de quarta-feira, 24, na orla de Salvador. Entre os detidos estão 11 menores. De acordo com a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), o grupo foi preso no momento em que participava de uma festa na cobertura de uma casa na Rua Emiliano Galiza, no bairro da Boca do Rio.

A polícia suspeita que a festa era oferecida para um traficante da região, que também foi detido. Homens armados que faziam a segurança do local fugiram após a chegada das viaturas do Batalhão de Rondas Especiais (Rondesp), por volta das 21 horas.

No local os policiais encontraram pedras de crack, haxixe, cocaína e maconha. A quantidade de droga apreendida não foi especificada.

FEIRA DE SANTANA

Na terça-feira, 23, a polícia levou cerca de 100 pessoas suspeitas de terem relação com o tráfico para prestarem depoimento em Feira de Santana, a 110 quilômetros de Salvador. Eles foram abordados pela polícia durante a festa de aniversário de um traficante da região. No local também foram apreendidos diversos tipos de drogas.