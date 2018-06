Polícia prende 6 punks por tentativa de homicídio A polícia prendeu ontem seis punks acusados de tentar matar o ex-punk Jefferson Marcelo dos Reis, de 22 anos, e agredir duas mulheres que o acompanhavam. Os punks tiveram a prisão preventiva decretada pela juíza Juliana Guelfi, do 1º Tribunal do Júri, depois que foram denunciadas pelo promotor Raul de Godoy Filho. Outros dois acusados no caso estão foragidos. O crime ocorreu em 22 de abril de 2006, em frente a um bar na Rua da Consolação, nos Jardins, na zona sul de São Paulo. Reis havia deixado o grupo de punks, mas o bando não admite deserções. A vítima foi esfaqueada. Policiais da Divisão de Proteção à Pessoa fizeram ontem uma operação para capturar os acusados. As equipes conseguiram localizar seis deles: Marcelo Tiago de Moraes, o Leme, Ricardo Araújo Meira, Alexandre Inácio Melo, o Testa, Thiago de Souza, o Zé Galinha, Juliano Furtuoso dos Santos e Juliana Bruzzi Goulart, a Julie. Estão foragidos Fernando Pieroni, o Cebola, e Adílson Ongaro Junior. Segundo o promotor, a prisão dos acusados era necessária porque os réus são "agressores contumazes e cruéis", além de agirem com intolerância e preconceitos a ponto de perseguir aqueles que possuem ideologia diferente. Normalmente, os punks, de acordo com o promotor, usam facas, garrafas de vidro quebradas e soco inglês em seus crimes. A agressão contra Reis valeu ao grupo uma acusação de tentativa de homicídio. O espancamento de Beatriz Nuzzi e de Mariana Sufuente, as amigas de Reis, motivaram uma ação de lesão corporal grave contra o bando.