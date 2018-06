Polícia prende 60 por rinha de galo na zona oeste do Rio Cerca de sessenta pessoas foram presas neste domingo, 8, num sítio em Santa Cruz, onde ocorriam rinhas de galo. A operação foi feita por integrantes do Ministério Público (MP), com o apoio de policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e de Policiamento Florestal da Polícia Militar. O sítio fica na Travessa Barbosa, no bairro da zona oeste do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, foram apreendidos no local 74 galos de briga e uma carabina. O caso está sendo investigado pela 35ª Delegacia de Polícia (DP), sediada em Campo Grande.