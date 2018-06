Polícia prende acusado de abuso contra criança em SP Um jovem de 21 anos foi preso hoje, em flagrante, acusado de abuso sexual contra uma menina de apenas quatro anos, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), Cleiton José Andrade foi detido em sua casa, por volta do meio-dia deste sábado, na Rua Piripiri II, número 50, no bairro Jardim Fátima. Ele teria convidado a menor para jogar vídeo-game em sua casa quando iniciou a abordagem. Familiares ouviram os gritos da criança e resolveram verificar o que estava acontecendo. Ao desconfiarem das atitudes do rapaz, o grupo se revoltou e tentou linchar Andrade, que teve que se trancar em sua casa para não apanhar mais. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o indivíduo ao 7.º Distrito Policial onde a ocorrência será registrada. A criança foi encaminhada ao Hospital Geral de Guarulhos para ser examinada. Ainda de acordo com o Copom, outros casos de abuso sexual ocorreram no bairro e estão sendo investigados.