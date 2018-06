Polícia prende acusado de envolvimento em chacina no Rio

RIO DE JANEIRO - Policiais militares prenderam, na manhã desta quarta-feira, 19, na Baixada Fluminense, um homem suspeito de participar da chacina ocorrida no Parque Natural de Gericinó, em Mesquita, Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, Danilo Machado Valverde, conhecido como Danilo Carroceiro, de 27 anos, foi o responsável por transportar os corpos dos seis jovens executados por traficantes da Favela da Chatuba até a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), onde as vítimas foram localizadas.

Contra Danilo, havia um mandado de prisão pendente por roubo. Ele foi levado à 53ª Delegacia de Polícia (Mesquita), que investiga a chacina.

Na semana passada, os corpos de Christian de França Vieira, de 19 anos; Victor Hugo da Costa, de 17; Patrick Machado de Carvalho, de 17; Douglas Ribeiro da Silva, de 17; Glauber Figueira Eugênio, de 17; e Josias Searles, de 16, foram encontrados às margens da Rodovia Presidente Dutra. As vítimas apresentavam sinais de tortura e marcas de tiro na cabeça.

No último dia 8, sábado, os seis amigos foram tomar banho de cachoeira numa mata que dá acesso à Favela da Chatuba. As famílias dos jovens comunicaram o sumiço à polícia no dia seguinte, domingo.