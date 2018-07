Polícia prende acusado de praticar estupros em São Paulo Policiais militares da 1º Companhia do 27º Batalhão prenderam um homem acusado de estuprar pelo menos três menores, nesta quinta-feira, na Rua São Salvador da Torre, nº 35, no Parque Cocaia, na zona sul da capital paulista. Segundo informações iniciais da PM, o indivíduo, que estava sem documento, foi levado para o 101º Distrito Policial, no Jardim das Imbuias, por volta das 15 horas, onde foi reconhecido pelas vítimas. Ele já tem passagem na polícia por roubo, de acordo com a PM.