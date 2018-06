Polícia prende acusado de tentar matar delegado no Rio

RIO - A Polícia Civil do Rio prendeu Igor Lenon Ribeiro Actis, de 26 anos, nesta terça-feira, 29, acusado de participar de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido do morte) contra o delegado Rubem Campos, no dia 21 de dezembro de 2013. Actis estava em casa, na Rua Barão de Petrópolis, no Rio Comprido, zona norte do Rio. Na garagem, os policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca, zona norte) apreenderam uma moto XRE 300 cc, que teria sido usada em uma saidinha de banco, em agosto de 2013.

De acordo com as investigações da 19ª DP, Actis participou da tentativa de latrocínio contra o delegado junto com Rafael Heliodório Sperling, morto em fevereiro deste ano, em um acidente de moto. Os dois possuíam várias anotações criminais por roubos a pedestres e veículos na Tijuca. Contra Actis foram cumpridos diversos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão.