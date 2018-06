Raimundo Clécio Falcão Graça foi preso em flagrante pela Comissão de Investigação do Crime Organizado, da Polícia Civil, intermediando a venda de sentenças no julgamento de processos dentro do Tribunal de Justiça do Piauí. De acordo com a polícia, que filmou toda a negociação, Graça teria pedido R$ 12 mil para um médico obter uma decisão favorável. Em nota, o TJ afirmou que o acusado não é servidor do Judiciário.