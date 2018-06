Polícia prende acusados de fornecer motos para traficantes na Maré

RIO - Policiais da 21ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso, na zona norte) prenderam na noite desta terça-feira, 8, dois homens acusados de entregar motos de altas cilindradas para traficantes do Parque União, no Complexo da Maré, zona norte do Rio. A favela é controlada pela facção Comando Vermelho e desde sábado, 5, é ocupada pelo Exército.

Deivid Souza Lucena, conhecido como Bill, e Johnny Felix da Silva, conhecido como Lourinho, foram detidos em flagrante com uma moto de 750 cilindradas. Eles foram indiciados por receptação e uso de documento falso.

Lucena tinha dois mandados de prisão por roubo e seis anotações criminais por roubos e homicídios. Silva tem duas anotações também por roubo e homicídio.