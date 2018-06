Polícia prende arsenal contrabandeado da Europa e EUA

Quatro homens foram presos, nesta segunda-feira, 8, com um arsenal contrabandeado da Europa, Estados Unidos, Israel e Argentina, numa operação conjunta da polícia civil e Ministério Público. Segundo a polícia, as armas vinham de barco até o Paraguai, de onde eram levadas em canoas pela fronteira de Foz de Iguaçu e depois eram transportadas em fundos falsos de caminhões de carga até Belo Horizonte onde eram vendidas para traficantes de drogas. Várias espingardas, pistolas e rifles e 20 mil munições foram apreendidos com os bandidos. De acordo com a polícia, a quadrilha agia há dois anos e já contrabandeou mais de 300 armas. As informações são da TV Globo.