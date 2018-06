Polícia prende assaltantes com mais de R$ 61 mil em Senhor do Bonfim (BA)

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no sábado, cinco suspeitos de integrar uma quadrilha de assaltantes e apreendeu mais de R$61 mil em espécie na BR-407, em Senhor do Bonfim, na Bahia.

A abordagem, feita em conjunto com a Polícia Militar, parou um veículo no km 117. Os cinco passageiros foram revistados pelos policiais que encontraram em uma das mochilas 27 cartuchos intactos de revólver calibre 38 e R$ 61.561,70. Questionados sobre a origem do dinheiro, os suspeitos confessaram que o valor era fruto de um assalto a uma residência no interior do Piauí.

Os assaltantes, com idades entre 21 e 28 anos, foram presos e encaminhados juntamente com o dinheiro e o veículo à Delegacia de Polícia Judiciária de Senhor do Bonfim.