Polícia prende casal que atacava motoristas nos Jardins A polícia prendeu um casal de assaltantes que atuava nos Jardins, região nobre de São Paulo, onde atacava motoristas que paravam em semáforos. João Carlos da Silva, de 18 anos, foi preso nesta quinta-feira à noite por policiais militares por estar com uma arma de fogo, mas sem o porte para a mesma. Ele foi levado para o 15º Distrito Policial no Itaim-Bibi, na zona sul de São Paulo. A companheira dele, cujo nome a polícia ainda não divulgou, foi até a delegacia para pagar a fiança e conseguir a liberação de Silva. Talvez pelo nervosismo que mostrava, policiais desconfiaram da mukher e começaram a fazer perguntas. Ela acabou confessando os roubos. Para surpresa da polícia, ela era procurada por roubo e foi autuada. Os policiais descobriram que nesta quinta à noite o casal havia trocado tiros com um delegado da Polícia Civil que reagiu à tentativa de roubo. O delegado foi nesta sexta-feira até a delegacia e reconheceu os acusados. Com eles havia dois telefones celulares cujos donos foram localizados para que possam registrar queixa contra o casal.