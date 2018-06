Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A polícia civil do Rio prendeu, nesta segunda-feira, 29, o traficante chileno, Patrício Eduardo Mascio Guevara, de 43 anos, suspeito de integrar uma facção criminosa que age em São Paulo. De acordo com a polícia, Guevara estava sendo investigado há 15 dias. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça do Estado da Bahia. Ele foi preso em seu apartamento, em Copacabana.